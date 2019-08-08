На тушение лесных пожаров Якутии нужно 390 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:23 2019-08-08T04:23:17+03:00

Глава Якутии попросил у резервного фонда Росии дополнительные средства на тушению лесных пожаров. Фото: ЯСИА

В республике горят леса на площади более 916 тысяч га

Изменить размер текста: A A

По данным на 8 августа, на территории республики действуют 116 природных пожаров. Ведутся работы по тушению 15 пожаров на территории Алданского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского районов и Якутска на общей площади 1 267, 6 га.

За прошедшие сутки количество пожаров в Якутии уменьшилось на 15 очагов, локализовано 4 лесных пожара. Общая площадь лесных пожаров – 916 548,6 га.

На территории региона создана группировка авиации МЧС России. Два самолета Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России базируются в Мирном и Якутске. Два вертолета Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России дислоцируются в Якутске и селе Сунтар.

Меры по тушению природных пожаров в Якутии требуют дополнительных средств. Глава республики обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда правительства России 390,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU