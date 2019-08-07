Восемь якутских аэропортов получат новый спецтранспорт

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-07T09:41:24+03:00

Новый мощный автогрейдер, который расчищает взлётную полосу от снега.

До конца 2019 года будут закуплены ещё пять машин

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Для восьми якутских аэропортов приобретён новый спецтранспорт.

В этом году в аэропортах Момы, Среднеколымска и Усть-Куйги были введены в эксплуатацию универсальные мобильные нагреватели воздуха (УМНШ-200).

Для аэропорта Депутатский был приобретен аэродромный топливозаправщик, приспособленный для эксплуатации при температуре воздуха от — 40 до + 40оС. Парк спец транспорта аэропорта Тикси пополнился автогрейдером. В аэропорты «Черский» и «Среднеколымск» приобретены тракторы БТЗ-243 с бульдозерным оборудованием.

«Аэропорты Севера» также ждёт поставку спецмашины для противооблединительной обработки воздушных судов для воздушной гавани Нерюнгри.

До конца 2019 года ФКП «Аэропорты Севера» планирует приобретение еще пяти машин.

ИСТОЧНИК KP.RU