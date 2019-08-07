СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-07T07:08:00+03:00

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В три села Горного района Якутии придет скоростной интернет. Строительство волоконно-оптической линии связи в рамках муниципально-частного партнёрства началось в микрорайоне «Молодёжный» в селе Бердигестях.

Реализация проекта позволит организовать широкополосный доступ в интернет трёх населённых пунктах – Бердигестях, Дикимдя и Ерт. Далее ВОЛС будет проложена от Бердигестяха к селам Асыма, Кюерелях и Бясь-Кюель. Общая протяжённость линии связи составит 166 км.

– До конца 2019 года только два из всех посёлков района останутся без ВОЛС, но они уже есть в планах на 2020-е годы. Это повысит качество жизни в наслегах. Мы видим, что работа идёт, компания «Сахателекоммуникации» имеет достаточный опыт, компетенцию, ориентируется на качество, - отметил Айсен Николаев в ходе командировки в Горный район.

ИСТОЧНИК KP.RU