«Городу нужна техника для уборки тротуаров»: Глава Якутска посетила Арктический инновационный центр

СЕГОДНЯ 05:31 2019-08-07T05:31:28+03:00

Можно ли привлечь роботов к уборке города?

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Сардана Авксентьева посетила Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Сотрудники научного учреждения рассказали главе города о производстве и внедрении особо прочных морозостойких резинотехнических изделий для узлов трения различной техники, биологических добавках на основе северного сырья, а также показали работу известного робота-уборщика «VeDroid», который особенно заинтересовал руководителя города.

– Городу нужна малая коммунальная техника, но для уборки тротуаров. Замечательно, если бы вы создали такого робота-уборщика, - обратилась Авксентьева к разработчикам.

По итогам встречи глава Якутска отметила, что порекомендует главным механикам предприятий городского хозяйства МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой» и МУП «ЯПАК» ознакомиться с лабораторной работой по созданию морозостойкой резины для колесной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU