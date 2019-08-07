«Городу нужна техника для уборки тротуаров»: Глава Якутска посетила Арктический инновационный центр
Сардана Авксентьева посетила Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Сотрудники научного учреждения рассказали главе города о производстве и внедрении особо прочных морозостойких резинотехнических изделий для узлов трения различной техники, биологических добавках на основе северного сырья, а также показали работу известного робота-уборщика «VeDroid», который особенно заинтересовал руководителя города.
– Городу нужна малая коммунальная техника, но для уборки тротуаров. Замечательно, если бы вы создали такого робота-уборщика, - обратилась Авксентьева к разработчикам.
По итогам встречи глава Якутска отметила, что порекомендует главным механикам предприятий городского хозяйства МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой» и МУП «ЯПАК» ознакомиться с лабораторной работой по созданию морозостойкой резины для колесной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU