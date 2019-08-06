2019-08-06T09:46:25+03:00
Туризм

Прямым рейсом в Анталью: руководство аэропорта «Якутск» ведет переговоры с Turkish Airlines

Планируется, что после реконструкции аэропорта пассажиропоток по международным направлениям увеличится до 140 тысяч человек в год
Нинель ГУСЕВА
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Руководство Turkish Airlines, которая выполняет рейсы в 126 стран мира, оценивает якутское направление как очень перспективное.Руководство Turkish Airlines, которая выполняет рейсы в 126 стран мира, оценивает якутское направление как очень перспективное.
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6 августа представители аэропорта «Якутск» и компании Turkish Airlines обсудили возможность выполнения прямых рейсов Якутск-Анталья, а также с пересадкой в Екатеринбурге или других городах России.

Турецкая сторона ознакомилась с информацией о взлетно-посадочной полосе, международном терминале и предстоящих изменениях, которые коснутся этих объектов. Планируется, что после реконструкции пассажиропоток по международным направлениям увеличится до 140 тысяч человек в год.

- Якутск-Анталья – это 9 часов полета. Необходимо сделать расчеты, посчитать себестоимость, издержки. Нас привлекла позитивная статистика по республике: при населении Якутска в 320 тысяч человек пассажиропоток аэропорта “Якутск” составляет свыше 900 тысяч. Это хорошие показатели, – отметил представитель авиакомпании Туран Йардымджы.

По словам генерального директора аэропорта «Якутск» Сергея Игнатенко, якутяне очень заинтересованы в появлении прямых рейсов в Турцию. В условиях реконструкции ВПП будут рассмотрены рейсы с пересадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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