Каменная осыпь перекрыла движение на участке федеральной трассы «Колыма» в Якутии

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-05T12:44:30+03:00

Дорогу закрыли для всех видов автотранспорта в 12:45. Фото: ЯСИА

На расчистке проезжей части задействованы бульдозер и погрузчик

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200-метровая каменная осыпь перекрыла движение на участке федеральной трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии. Инцидент произошел 5 августа в 130 км от Усть-Неры.

Как сообщает пресс-служба упрдор «Вилюй» дорогу закрыли для всех видов автотранспорта в 12:45. Для устранения последствий и расчистки проезжей части задействованы бульдозер и погрузчик.

Также из-за продолжительных дождей и поднятия уровня воды в реке Нехай размыло участок дороги на 1562 км трассы «Колыма» в Магаданской области. Дорожная техника там работает круглосуточно – выполняется отсыпка земляного полотна, проводятся укрепительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU