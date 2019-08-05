2019-08-05T12:44:30+03:00
Происшествия

Каменная осыпь перекрыла движение на участке федеральной трассы «Колыма» в Якутии

На расчистке проезжей части задействованы бульдозер и погрузчик
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Дорогу закрыли для всех видов автотранспорта в 12:45.Дорогу закрыли для всех видов автотранспорта в 12:45.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

200-метровая каменная осыпь перекрыла движение на участке федеральной трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии. Инцидент произошел 5 августа в 130 км от Усть-Неры.

Как сообщает пресс-служба упрдор «Вилюй» дорогу закрыли для всех видов автотранспорта в 12:45. Для устранения последствий и расчистки проезжей части задействованы бульдозер и погрузчик.

Также из-за продолжительных дождей и поднятия уровня воды в реке Нехай размыло участок дороги на 1562 км трассы «Колыма» в Магаданской области. Дорожная техника там работает круглосуточно – выполняется отсыпка земляного полотна, проводятся укрепительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутии задержали браконьеров, решивших поохотиться раньше срока
В Якутске работает первый лагерь по компетенциям WorldSkills Russia
Сотрудники мэрии Якутска проверили, как продают фрукты на улице Труда
Новый детский сад на 315 мест открылся в Якутии
О дорогах Якутска - в прямом эфире телеканала «Россия 24»
По факту отравления 17 человек в кафе в Якутии возбуждено уголовное дело
В Якутии открылся семнадцатый по счёту бизнес-инкубатор
До Благовещенска без пересадок: первый поезд из Нижнего Бестяха отправится 15 августа
Якутский борец Николай Охлопков стал победителем международного турнира «Ион Корняну и Ладислав Шимон - 2019»
В Якутии вышедший из тюрьмы воришка взялся за старое спустя 4 месяца
В Якутске пожилой пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте, попал под колёса автомобиля
В Мирном почтили память погибших шахтёров
В нескольких кварталах Якутска отключат холодную воду
В Якутии пьяный мотоциклист выехал на «встречку» и врезался в «УАЗик»
Якутия представила 90 проектов на второй конкурс президентских грантов
В четырёх районах Якутии пройдут дожди
В Якутии будет создан фонд по поддержке обманутых дольщиков
За последние сутки в Якутии ликвидированы 10 лесных пожаров
С мобильного банка 57-летнего якутянина списали 15 тыс. рублей
Коммунальные службы Якутска устраняют последствия экстремального ливня
Айсен Николаев вошёл в президиум Государственного совета России
Ольга Бузова споёт в столице Якутии
14 миллионов рублей дополнительно выделено на ремонтные работы в Якутске
Якутия получит 389 миллионов на строительство школы в Мегино-Кангаласском районе
Якутский борец Арыйаан Тютрин одолел чемпиона России со счётом 5:1
В Якутии пьяный водитель опрокинул большегруз в водоем
В якутском скейт-парке появилось первое граффити