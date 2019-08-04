2019-08-04T06:40:02+03:00
Происшествия

С мобильного банка 57-летнего якутянина списали 15 тыс. рублей

Злоумышленник представился сотрудником оператора сотовой связи
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пострадавший по невнимательности содействовал злоумышленнику в ограблении лицевого счёта.Пострадавший по невнимательности содействовал злоумышленнику в ограблении лицевого счёта.Фото: ЯСИА
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Мошенник списал с карты 57-летнего жителя Усть-Майского района 15 тыс. рублей. Пострадавший пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился работником известного оператора сотовой связи. Он сообщил, что якобы с 2015 года на лицевой счёт мужчины накопились 15 тыс. рублей, которые хочет возместить оператор. Для перечисления денег звонивший попросил банковские данные потерпевшего, в том числе пароли из смс-сообщений. Желая получить денежное вознаграждение, мужчина выполнил все условия мошенника. После этого на его телефон поступило сообщение о списании с банковского счета 15 тыс. рублей. Завершив операцию, злоумышленник бросил трубку. Выяснилось, что к банковской карте потерпевшего подключена услуга мобильного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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