Якутия получит 389 миллионов на строительство школы в Мегино-Кангаласском районе
Строительство завершится в декабре 2019 года
Учащиеся Петровки войдут в новую школу.Фото: ЯСИА
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Правительство России выделит порядка 389 миллионов рублей на строительство новой школы на 220 учащихся с интернатом в селе Петровка Мегино-Кангаласского района в рамках госпрограммы «Развитие образования» и нацпроекта «Образование» за счёт неиспользованных федеральных субсидий других регионов.
Школьники села Петровка смогут приступить к учёбе в новом здании школы в декабре 2019 года.
Всего в этом году планируется ввод в эксплуатацию 12 школ в республике.
ИСТОЧНИК KP.RU