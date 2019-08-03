Якутия получит 389 миллионов на строительство школы в Мегино-Кангаласском районе

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-03T07:09:47+03:00

Строительство завершится в декабре 2019 года

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Правительство России выделит порядка 389 миллионов рублей на строительство новой школы на 220 учащихся с интернатом в селе Петровка Мегино-Кангаласского района в рамках госпрограммы «Развитие образования» и нацпроекта «Образование» за счёт неиспользованных федеральных субсидий других регионов.

Школьники села Петровка смогут приступить к учёбе в новом здании школы в декабре 2019 года.

Всего в этом году планируется ввод в эксплуатацию 12 школ в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU