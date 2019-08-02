Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в продукции Нерюнгринской птицефабрики

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-02T07:55:08+03:00

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Управление Роспотребнадзора Якутии провело мониторинг и расследование заболеваемости сальмонеллезом. В рамках расследования был проведен отбор проб сырья в магазинах.

Результаты показали, что возбудители опасной болезни найдены в продукции «Нерюнгринской птицефабрики» и «Птицефабрики Северной». Однако, специалисты утверждают, что вирус мог появиться и во время доставки и хранения. Сейчас проводится проверка на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU