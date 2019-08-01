2019-08-01T08:13:35+03:00
Общество

IT центры для одарённых детей откроются в трёх городах Якутии

Общий бюджет строительства – более 43,6 млн рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Образовательные центры откроются с 2020 по 2022 год.Образовательные центры откроются с 2020 по 2022 год.
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До 2022 года в трёх городах республики - Нюрбе, Якутске и Мирном – в рамках нацпроекта "Образование" откроются центры цифрового образования для одаренных детей «IT-куб».

Школьники смогут работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, изучать программирование на Python и Java, интернет-технологии и робототехнику. Кроме того, ребята освоят базовые навыки программирования на С-подобных языках системного администрирования.

На создание трёх «IT-кубов» в Якутии из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников будет выделено 43,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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