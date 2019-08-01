2019-08-01T05:10:43+03:00
Общество

Жители Якутии собрали для пострадавших от наводнения в Иркутской области около 2 млн рублей

Сбор средств продолжается
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Поможем пострадавшим от наводнения соседям.Поможем пострадавшим от наводнения соседям.
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В Якутии продолжается сбор средств в помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка.

На сегодняшний день предприятия и жители республики перечислили на эти цели 1 915 175 рублей. Сбор материальной помощи на восстановление инфраструктуры и адресную помощь жителям региона продлится до 15 августа.

Вы тоже можете помочь.

Получатель: Минфин Иркутской области.

ИНН 3808170986.

КПП 380801001.

БИК 042520001.

Банк Отделение Иркутск.

Р/сч 40302810400004000002.

Назначение платежа:

Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000.

КБК - 000 0000 0000000 000 510.

ИСТОЧНИК KP.RU

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