Жители Якутии собрали для пострадавших от наводнения в Иркутской области около 2 млн рублей
В Якутии продолжается сбор средств в помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка.
На сегодняшний день предприятия и жители республики перечислили на эти цели 1 915 175 рублей. Сбор материальной помощи на восстановление инфраструктуры и адресную помощь жителям региона продлится до 15 августа.
Вы тоже можете помочь.
Получатель: Минфин Иркутской области.
ИНН 3808170986.
КПП 380801001.
БИК 042520001.
Банк Отделение Иркутск.
Р/сч 40302810400004000002.
Назначение платежа:
Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000.
КБК - 000 0000 0000000 000 510.
ИСТОЧНИК KP.RU