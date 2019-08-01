Житель Якутии, взорвавший автомобиль недруга, получил условный срок

СЕГОДНЯ 05:06 2019-08-01T05:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Мирного, взорвавший автомобиль недруга, получил условный срок. Зная технику изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, мужчина изготовил «орудие мести» кустарным способом из подручных средств.

Из неприязни к одному из местных жителей, он прикрепил взрывное устройство к его машине. К счастью, взрыв повредил только само авто, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ФСБ республики.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мирнинский районный суд признал мужчину виновным сразу по трем статьям УК. За незаконное изготовление взрывчатых веществ, хранение и перевозку взрывных устройств, умышленное повреждение чужого имущества «мстителя» приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 110 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU