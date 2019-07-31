2019-07-31T12:01:53+03:00
Общество

В Якутии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Амурской области

Для амурчан собирают чистую теплую одежду и обувь для детей и взрослых, нескоропортящиеся продукты
Нинель ГУСЕВА
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Акция стартует 1 августа.Акция стартует 1 августа.
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В Якутии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного наводнения в Амурской области.

Всех неравнодушных жителей Якутска приглашают помочь соседям чистой теплой одеждой и обувью для детей и взрослых, нескоропортящимися продуктами.

Акция стартует завтра, 1 августа. Вещи можно принести с 12:00 до 17:00, по адресу: Аммосова, 18 (4 этаж), кабинет 4/5.

После окончания акции все собранные вещи и продукты будут направлены Амурскому региональному отделению «Молодой Гвардии» для последующей передачи семьям, пострадавшим от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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