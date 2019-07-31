В Якутии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Амурской области
Для амурчан собирают чистую теплую одежду и обувь для детей и взрослых, нескоропортящиеся продукты
Акция стартует 1 августа.
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В Якутии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного наводнения в Амурской области.
Всех неравнодушных жителей Якутска приглашают помочь соседям чистой теплой одеждой и обувью для детей и взрослых, нескоропортящимися продуктами.
Акция стартует завтра, 1 августа. Вещи можно принести с 12:00 до 17:00, по адресу: Аммосова, 18 (4 этаж), кабинет 4/5.
После окончания акции все собранные вещи и продукты будут направлены Амурскому региональному отделению «Молодой Гвардии» для последующей передачи семьям, пострадавшим от наводнения.
ИСТОЧНИК KP.RU