В Якутии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Амурской области

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-31T12:01:53+03:00

Для амурчан собирают чистую теплую одежду и обувь для детей и взрослых, нескоропортящиеся продукты

Изменить размер текста: A A

В Якутии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного наводнения в Амурской области.

Всех неравнодушных жителей Якутска приглашают помочь соседям чистой теплой одеждой и обувью для детей и взрослых, нескоропортящимися продуктами.

Акция стартует завтра, 1 августа. Вещи можно принести с 12:00 до 17:00, по адресу: Аммосова, 18 (4 этаж), кабинет 4/5.

После окончания акции все собранные вещи и продукты будут направлены Амурскому региональному отделению «Молодой Гвардии» для последующей передачи семьям, пострадавшим от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU