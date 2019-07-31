В одном из районов Якутии пожарные и росгвардейцы спасли из горящего дома 23 человека
В Кобяйском районе Якутии пожарные и росгвардейцы спасли из горящего дома 23 человека. Двухэтажный деревянный доме по улице Планерная в посёлке Сангар загорелся вечером 30 июля.
Возгорание заметили сотрудники группы задержания местного управления Росгвардии, которые и вызвали службу спасения. Вместе с прибывшими на место пожарными росгвардейцы вытащили из горящего дома 23 человека, в том числе девятерых детей и одного неходячего пенсионера. Приехавшая на место карета скорой помощи увезла пострадавших.
Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился по кровле дома, существовала реальная угроза жизни жильцов и распространения огня на ближайшие жилые дома. Совместными усилиями пожар был потушен.
ИСТОЧНИК KP.RU