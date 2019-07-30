2019-07-30T06:55:55+03:00
Общество

Якутские предпринимательницы отправятся в Татарстан с бизнес-миссией

В августе бизнес-леди Якутии посетят крупнейшие торговые точки Казани
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Якутские бизнес-леди должны найти деловых партнёров среди татарских предпринимателей.Якутские бизнес-леди должны найти деловых партнёров среди татарских предпринимателей.
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Пять предпринимательниц из Якутска, Амгинского и Нерюнгринского районов, которые занимаются оказанием услуг, торговлей, выращиванием зелени, изготовлением мебели, химчисткой и пошивом одежды, отправятся в столицу Татарстана с бизнес-миссией.

В Татарстан они едут для проведения переговоров о взаимном сотрудничестве, установления партнерских отношений и обмена опытом.

Участники бизнес-миссии посетят технополис «Химград» — современный индустриальный парк, где работают 265 компаний в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.

Также якутские предприниматели побывают в агропарке «Казань», где была создана уникальная система «от фермера к потребителю без посредников». В агропарке у сельхозпроизводителей есть возможность на одной площадке хранить, перерабатывать, фасовать, производить и реализовывать свою продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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