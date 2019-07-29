Взрывом бытового газа в новостройке Якутска заинтересовался следственный комитет
Взрывом бытового газа в одной из новостроек Якутска заинтересовался следственный комитет. Проводится доследственная проверка.
Инцидент произошел 28 июля в строящемся монолитно-каркасном доме №7В на улице Автодорожная. В результате инцидента пострадал 32-летний мужчина – сотрудник компании «Сахагазсрой». Он выполнял сварочные работы в одной из квартир новостройки, где и произошел взрыв. С многочисленными термическими ожогами пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.
В результате взрыва пострадали 4 квартиры, лифт и система вентиляции. По данным МЧС республики, угрозы для конструкций здания и близлежащих объектов нет.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU