2019-07-29T12:19:08+03:00
Происшествия

Взрывом бытового газа в новостройке Якутска заинтересовался следственный комитет

Сегодня людям должны были начать выдавать ключи от долгожданных квартир
Нинель ГУСЕВА
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В результате инцидента 32-летний мужчина, который выполнял сварочные работы в одной из квартир, получил термические ожоги.В результате инцидента 32-летний мужчина, который выполнял сварочные работы в одной из квартир, получил термические ожоги.
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Взрывом бытового газа в одной из новостроек Якутска заинтересовался следственный комитет. Проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел 28 июля в строящемся монолитно-каркасном доме №7В на улице Автодорожная. В результате инцидента пострадал 32-летний мужчина – сотрудник компании «Сахагазсрой». Он выполнял сварочные работы в одной из квартир новостройки, где и произошел взрыв. С многочисленными термическими ожогами пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

В результате взрыва пострадали 4 квартиры, лифт и система вентиляции. По данным МЧС республики, угрозы для конструкций здания и близлежащих объектов нет.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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