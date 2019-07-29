2019-07-29T10:18:03+03:00
Звезды

В Якутии завершились съёмки фильма «Тыгын Дархан»

За два года в съемках картины приняли участие более 10 тысяч человек
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Конный отряд Тыгын Дархана передвигается по Амгинским алаасам.Конный отряд Тыгын Дархана передвигается по Амгинским алаасам.Фото: Социальные сети
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Завершились съемки исторического художественного фильма Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». Сейчас картина находится на стадии постпродакшена.

– Съёмки фильма завершены. В данный момент идёт работа над монтажом, цветокоррекцией, звуком и т.д. Планируем закончить работу над фильмом в конце этого года, – прокомментировали ЯСИА в кинокомпании «Тыгын».

За два года в съемках картины приняли участие более 10 тысяч человек. Так, в местности Чуораайытта близ села Болтоно Чурапчинского района в большой батальной сцене участвовали более тысячи мужчин, в том числе 104 всадника. Самая массовая сцена с участием трёх тысяч человек была снята в местности Ус Хатын близ Якутска.

Съёмки картины начались в 2017 году. Декорации, костюмы и остальной реквизит были созданы с нуля. Съёмки проходили в Амгинском, Хангаласском, Чурапчинском, Кобяйском, Нюрбинском, Верхоянском, Оймяконском, Мегино-Кангаласском и Горном районах, а также в Якутске и местности Ус Хатын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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