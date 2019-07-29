2019-07-29T07:09:02+03:00
Происшествия

24-летняя мать двоих детей из Якутска получила условный срок за драку в ресторане

Она проломила голову другой посетительнице заведения бутылкой из-под пива
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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По гражданскому иску с осужденной взыскано 120 тысяч рублей в счет компенсации потерпевшей морального вреда.По гражданскому иску с осужденной взыскано 120 тысяч рублей в счет компенсации потерпевшей морального вреда.Фото: ЯСИА
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24-летняя мать двоих детей из Якутска получила условный срок за драку в ресторане. Вооружившись бутылкой из-под пива, она из хулиганских побуждений проломила голову другой посетительнице заведения.

Девушка выпила лишнего и пустилась во все тяжкие. Она дважды ударила малознакомую девушку бутылкой по голове. Потерпевшая получила линейный перелом затылочной кости, гематому и ушиб мозга легкой степени.

За причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, суд приговорил великовозрастную хулиганку к 3,5 годам лишения свободы условно. Также на нее возложена обязанность ежемесячно проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства и работы.

По гражданскому иску с осужденной взыскано 120 тысяч рублей в счет компенсации потерпевшей морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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