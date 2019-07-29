В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-29T06:28:02+03:00

Работы завершены на 66 из 131 объекта здравоохранения, на 125 из 216 объектов образования и на 6 из 16 объектов управления культуры и духовного развития.

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На 25 июля из 5 800 объектов Якутска промывку систем отопления провели 1815. Контроль за ходом подготовительных работ и оценку готовности объектов к приему теплоносителя ведут инспекторы «Энергосбыта».

51 дому специалисты «Якутскэнерго» выдали акты готовности к осенне-зимнему периоду. Для их получения потребители должны провести опрессовку, ревизию запорной арматуры, замену аварийных участков тепловых, а предприятия – погасить долги за энергоресурсы.

Акт готовности служит основанием для получения паспорта готовности к ОЗП в администрации Якутска.

Работы завершены на 66 из 131 объекта здравоохранения, на 125 из 216 объектов образования и на 6 из 16 объектов управления культуры и духовного развития. Акты готовности выданы двум поликлиникам и одному учреждению культуры.

Завершены работы на 96 из 186 объектов МВД, ФСБ, ГО и ЧС, УФСИН и Минобороны.

Самая низкая готовность у гаражно-строительных кооперативов: работы проведены лишь в 29 из 477 помещений. Жители частного сектора ещё не приступали к подготовке к ОЗП.

Темпы подготовки жилого фонда сравнимы с аналогичным периодом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU