В Якутии объявлен конкурс любительских короткометражных фильмов по мотивам произведений Тимофея Сметанина

СЕГОДНЯ 05:57 2019-07-29T05:57:22+03:00

Церемония награждения победителей и показ лучших картин пройдет 25 ноября в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Т.Е. Сметанина в Саха-театре им. П.А. Ойунского в Якутске.

Сроки проведения конкурса с 1 августа по 20 ноября 2019 года

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В Якутии объявлен открытый республиканский конкурс любительских короткометражных фильмов по мотивам произведений писателя-воина Тимофея Сметанина «Айар уххан к рээнэ».

Цели конкурса – стимулирование зрительского и творческого интереса к литературному творчеству писателя, поддержка и развитие киноиндустрии республики.

Сроки подачи заявок – с 1 августа по 20 ноября 2019 года. Церемония награждения победителей и показ лучших картин пройдет 25 ноября в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Т.Е. Сметанина в Саха-театре им. П.А. Ойунского в Якутске.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU