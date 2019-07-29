В Якутии объявлен конкурс любительских короткометражных фильмов по мотивам произведений Тимофея Сметанина
В Якутии объявлен открытый республиканский конкурс любительских короткометражных фильмов по мотивам произведений писателя-воина Тимофея Сметанина «Айар уххан к рээнэ».
Цели конкурса – стимулирование зрительского и творческого интереса к литературному творчеству писателя, поддержка и развитие киноиндустрии республики.
Сроки подачи заявок – с 1 августа по 20 ноября 2019 года. Церемония награждения победителей и показ лучших картин пройдет 25 ноября в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Т.Е. Сметанина в Саха-театре им. П.А. Ойунского в Якутске.
Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU