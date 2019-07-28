Определились финалисты конкурса на разработку концепции главной площади Якутска

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-28T08:55:36+03:00

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Определены финалисты открытого всероссийского конкурса на разработку концепции площади Ленина в Якутске. Проект центрального общественного пространства столицы республики будут разрабатывать архитекторы и проектировщики со всей России.

Как сообщает ИА SakhaNews, члены жюри под председательством главы Якутии Айсена Николаева на основе портфолио и эссе отобрали из 25 заявок 3 финалистов: консорциум ТУЙМААДА (ТПО "Резерв", Москва: "Якутпроект", Якутск, "ЛСТК-Проект", Якутск); консорциум под лидерством BAZA14, Якутск (Архитектурное бюро ASADOV, Москва, S4S/Architects, Казань) и консорциум «32 Мая» под лидерством Евгения Леонова, Москва (United Riga Architects SIA, Рига, Татьяна Корниенко, Москва, BM-projekts SIA, Рига, АПБ «Эркин», Якутск).

Каждая команда разработает свою концепцию главной площади Якутска. Победитель, который получит полмиллиона рублей и право заключить контракт на разработку проектной документации и ведение авторского надзора за реализацией проекта, будет определён 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU