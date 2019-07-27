Самосвал как арт-объект: художникам Якутии предлагают расписать БелАЗ
Конкурс проводится в рамках республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA»
Грандиозный арт-объект украсит территорию технопарка Нерюнгри.
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Организаторы фестиваля «LETO YAKUTIA» объявили конкурс по созданию грандиозного арт-объекта в технопарке Нерюнгри. Художникам республики предлагают расписать списанный БелАЗ-75481’1995-2001.
Заявки на участие в открытом конкурсе по созданию эскиза росписи списанной автотехники принимаются до 6 августа. Победитель будет выбран экспертным жюри фестиваля совместно с представителями администрации и общественных организаций Нерюнгри.
Результаты конкурса будут объявлены 7 августа, а уже 16 августа победитель приступит к созданию арт-объекта.
Подробная информация о конкурсе и ссылка на форму заявки участника здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU