Самосвал как арт-объект: художникам Якутии предлагают расписать БелАЗ

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-27T06:26:13+03:00

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Организаторы фестиваля «LETO YAKUTIA» объявили конкурс по созданию грандиозного арт-объекта в технопарке Нерюнгри. Художникам республики предлагают расписать списанный БелАЗ-75481’1995-2001.

Заявки на участие в открытом конкурсе по созданию эскиза росписи списанной автотехники принимаются до 6 августа. Победитель будет выбран экспертным жюри фестиваля совместно с представителями администрации и общественных организаций Нерюнгри.

Результаты конкурса будут объявлены 7 августа, а уже 16 августа победитель приступит к созданию арт-объекта.

Подробная информация о конкурсе и ссылка на форму заявки участника здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU