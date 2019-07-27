2019-07-27T06:12:32+03:00
Здоровье

Жителей Якутска приглашают на бесплатную утреннюю зарядку

Любителей активного образа жизни ждут на городском пляже 202 микрорайона
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Фитнес-зарядки пройдут 28 июля, 3-4 и 10-11 августа в 8:00.Фитнес-зарядки пройдут 28 июля, 3-4 и 10-11 августа в 8:00.
Изменить размер текста:

Фишкой пляжного сезона-2019 в Якутске стали бесплатные утренние зарядки.

Начать свой выходной с заряда бодрости и позитива можно будет на городском пляже 202 микрорайона под руководством опытных фитнес-инструкторов.

Фитнес-зарядки пройдут 28 июля, 3-4 и 10-11 августа в 8:00 на городском пляже на 202 микрорайоне. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра, 28 июля, в Якутске на час перекроют две улицы
Самосвал как арт-объект: художникам Якутии предлагают расписать БелАЗ
Синоптики обещают жителям столицы Якутии 32-градусную жару
В Якутске пройдет анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты В и С
460 кг макулатуры, 164 кг батареек и два грузовика пластика: в Якутске подвели итоги акции по сбору вторсырья
Плавательный бассейн в Жатае достроен на 90%
В Тверской области появится памятник воинам-якутянам
В Якутии 33-летнего гражданина Украины отправили в колонию на 4,5 года за изнасилование
В Якутске произошло ДТП с участием сразу четырех машин, пострадали двое детей
Житель Мегино-Кангаласского района открыл магазин на «дальневосточном гектаре»
За час в электронную очередь за разрешением на охоту «выстроились» более 2400 человек
В Якутии выявлена подпольная мастерская по изготовлению огнестрельного оружия
Продажа билетов на поезда с Нижнего Бестяха открыта
Прокуратура Якутии защитила права ребенка-инвалида
В Якутии тушат на пять пожаров больше, чем вчера
В мэрии Якутска – кадровые перестановки
«Юные исследователи Верхоянья» проводят ярмарки здоровья
Один из ломбардов Якутска «из-под полы» выдавал потребительские займы
Жара продолжается: прогноз погоды в Якутске на 26 июля