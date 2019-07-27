Жителей Якутска приглашают на бесплатную утреннюю зарядку

СЕГОДНЯ 06:12 2019-07-27T06:12:32+03:00

Фитнес-зарядки пройдут 28 июля, 3-4 и 10-11 августа в 8:00.

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Фишкой пляжного сезона-2019 в Якутске стали бесплатные утренние зарядки.

Начать свой выходной с заряда бодрости и позитива можно будет на городском пляже 202 микрорайона под руководством опытных фитнес-инструкторов.

Фитнес-зарядки пройдут 28 июля, 3-4 и 10-11 августа в 8:00 на городском пляже на 202 микрорайоне. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU