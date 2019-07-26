В Якутии 33-летнего гражданина Украины отправили в колонию на 4,5 года за изнасилование
Мирнинский районный суд приговорил 33-летнего гражданина Украины к 4,5 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование.
Преступление произошло 8 марта 2019 года в Мирном. По данным следствия, в тот день обвиняемый, будучи изрядно «навеселе», затащил под дом девушку и изнасиловал ее.
Благодаря слаженным действиям сотрудников следственного отдела и оперативников угрозыска насильника задержали в кратчайшие сроки. Свою вину мужчина не признал, однако собранных следствием доказательств для суда было вполне достаточно.
25 июля Мирнинский районный суд приговорил насильника к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU