В Якутии 33-летнего гражданина Украины отправили в колонию на 4,5 года за изнасилование

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-26T07:44:32+03:00

На суде свою вину мужчина не признал. Фото: Архив "КП"

Дерзкое преступление произошло 8 марта нынешнего года в Мирном

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Мирнинский районный суд приговорил 33-летнего гражданина Украины к 4,5 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование.

Преступление произошло 8 марта 2019 года в Мирном. По данным следствия, в тот день обвиняемый, будучи изрядно «навеселе», затащил под дом девушку и изнасиловал ее.

Благодаря слаженным действиям сотрудников следственного отдела и оперативников угрозыска насильника задержали в кратчайшие сроки. Свою вину мужчина не признал, однако собранных следствием доказательств для суда было вполне достаточно.

25 июля Мирнинский районный суд приговорил насильника к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU