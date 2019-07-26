2019-07-26T05:49:59+03:00
Общество

Продажа билетов на поезда с Нижнего Бестяха открыта

Первый поезд в Нерюнгри отправится 29 июля
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В составе поезда вагоны различной степени комфорта.В составе поезда вагоны различной степени комфорта.
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25 июля во всех кассах по продаже железнодорожных билетов и на сайте WWW.RZD.RU можно приобрести проездной документ на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний-Бестях – Нерюнгри.

К проездному документу на поезд можно приобрести посадочный талон на автобус и катер от Якутска до станции Нижний Бестях и обратно – условный поезд №583/584 сообщением Нижний Бестях – речной вокзал Якутска.

Первый пассажирский поезд со станции Нижний Бестях отправится 29 июля. Составы будут ходить через день, по нечетным числам, кроме 31-го.

Из Нерюнгри до Нижнего Бестяха поезда начнут ходить через день с 30 июля, по четным числам. В составе поезда есть купейный, плацкартный и общий вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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