«Юные исследователи Верхоянья» проводят ярмарки здоровья

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-25T11:51:02+03:00

Медосмотр прошли более пятидесяти человек старше 50 лет

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На базе летней научной школы «Юные исследователи Верхоянья» организован медицинский исследовательский пункт приборно-аналитической диагностики. Медосмотры прошли более пятидесяти человек старше 50 лет из посёлков Борулах и Токума.

Пожилые люди сделали УЗИ органов желудочно-кишечного тракта, сканирование сонных артерий, щитовидной железы и почек, а также анализ функций дыхательной системы. По результатам диагностики каждому были даны персональные рекомендации для дальнейшего уточнения предварительных диагнозов. У многих были выявлены различные патологии, в том числе требующие незамедлительной госпитализации.

27 июля «Юные исследователи Верхоянья» проведут ярмарку здоровья на базе Борулахской школы Верхоянского района, где можно будет обследовать внутренние органы, функции дыхания, уровень сахара в крови, состояние кожи, антропометрию, измерить давление.

ИСТОЧНИК KP.RU