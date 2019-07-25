2019-07-25T11:51:02+03:00
Общество

«Юные исследователи Верхоянья» проводят ярмарки здоровья

Медосмотр прошли более пятидесяти человек старше 50 лет
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Пациенты направлены на уточнение диагнозов, поставленных учащимися.Пациенты направлены на уточнение диагнозов, поставленных учащимися.
Изменить размер текста:

На базе летней научной школы «Юные исследователи Верхоянья» организован медицинский исследовательский пункт приборно-аналитической диагностики. Медосмотры прошли более пятидесяти человек старше 50 лет из посёлков Борулах и Токума.

Пожилые люди сделали УЗИ органов желудочно-кишечного тракта, сканирование сонных артерий, щитовидной железы и почек, а также анализ функций дыхательной системы. По результатам диагностики каждому были даны персональные рекомендации для дальнейшего уточнения предварительных диагнозов. У многих были выявлены различные патологии, в том числе требующие незамедлительной госпитализации.

27 июля «Юные исследователи Верхоянья» проведут ярмарку здоровья на базе Борулахской школы Верхоянского района, где можно будет обследовать внутренние органы, функции дыхания, уровень сахара в крови, состояние кожи, антропометрию, измерить давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Якутска – кадровые перестановки
Один из ломбардов Якутска «из-под полы» выдавал потребительские займы
Жара продолжается: прогноз погоды в Якутске на 26 июля
Рождаемость в Якутии за последние 5 лет упала на 23%
Автодорогу «Амга» в Усть-Майском районе Якутии размыло из-за проливных дождей
На федеральной трассе «Лена» столкнулись два большегруза
Вертолет МЧС сбросил более четырехсот тонн воды на лесные пожары в Верхоянье
В Якутии будет создан второй национальный парк
В одном из районов Якутии большегруз, за рулем которого был пьяный водитель, рухнул в воду
Служебная овчарка Джуна помогла раскрыть грабеж в Якутске по горячим следам
В Якутске пройдет акция по раздельному сбору отходов
В Якутии тушат 22 лесных пожара
Коммунальщики Якутии готовятся к предстоящему отопительному сезону
В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог на улице Чайковского
«От двери до двери»: «Железные дороги Якутии» начнут возить грузы по единому тарифу РЖД
Жительница Ленска стала очередной жертвой интернет-мошенников
Количество лесных пожаров в Якутии продолжает расти
Прогноз погоды на четверг: в столице республики будет жарко
В Жатайском техникуме начнут учить докеров-механизаторов
На одном из золотодобывающих предприятий Оймяконья трое молодчиков устроили «маски-шоу»
Житель Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде
Имени Петра Шишигина: крупному ювелирному алмазу присвоено имя известного геолога
"Желанный голубой берег мой": спектакль, изменивший якутский театр