Автодорогу «Амга» в Усть-Майском районе Якутии размыло из-за проливных дождей
Движение транспорта временно прекращено
Размыло дорогу на 608-666 км.
Изменить размер текста:
Автодорогу «Амга» в Усть-Майском районе Якутии размыло из-за проливных дождей. На поврежденном участке ведутся ремонтные работы.
Движение всех транспортных средств временно приостановлено.
Также с 25 по 27 июля приостановлено движение всех видов транспорта на 608-666 км автодороги «Амга», где проходит мостовой переход через реку Аллах-Юнь. Не так давно здесь из-за проливных дождей размыло дорогу, было прервано автотранспортное сообщение между селами Эльдикан и Солнечный. Сейчас на этом участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU