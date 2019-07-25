СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-25T10:12:04+03:00

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Автодорогу «Амга» в Усть-Майском районе Якутии размыло из-за проливных дождей. На поврежденном участке ведутся ремонтные работы.

Движение всех транспортных средств временно приостановлено.

Также с 25 по 27 июля приостановлено движение всех видов транспорта на 608-666 км автодороги «Амга», где проходит мостовой переход через реку Аллах-Юнь. Не так давно здесь из-за проливных дождей размыло дорогу, было прервано автотранспортное сообщение между селами Эльдикан и Солнечный. Сейчас на этом участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU