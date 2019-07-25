2019-07-25T07:59:41+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии большегруз, за рулем которого был пьяный водитель, рухнул в воду

Виновник ДТП отделался ушибами
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Вода из цистерны обратно вернулась в природный источник.Вода из цистерны обратно вернулась в природный источник.
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В Абыйском районе Якутии большегруз, которым управлял пьяный водитель, рухнул в водоем. ДТП произошло днем 24 июля на пути из поселка Белая Гора в аэропорт.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 34-летний водитель «НЕФАЗа-366064-62», груженого водой, не учел особенности груза и скорость движения. Выяснилось, что мужчина был изрядно навеселе – медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,88 мг/л.

В результате неудачного маневра большегруз с цистерной полетели в воду. Виновника ДТП с различными ушибами доставили в больницу, ему назначено стационарное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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