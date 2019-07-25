2019-07-25T04:53:40+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Якутии готовятся к предстоящему отопительному сезону

На эти цели необходимо 29 миллиардов рублей
Нинель ГУСЕВА
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Из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду получили 25.Из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду получили 25.Фото: ЯСИА
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К предстоящему отопительному сезону в Якутии необходимо подготовить больше тысячи котельных. Общий объем средств, направленных на эти цели, - 29 миллиардов рублей.

К предстоящему отопительному сезону предстоит подготовить 1 189 котельных, 3850,5 км тепловых сетей, 1 410,3 км водопроводных сетей, 752,5 км канализационных сетей, 29 504,25 км линий электропередач и 144 ДЭС.

Из 542 348 тонн топлива для котельных уже доставлено 183 784 тонн. Из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду получили 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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