Коммунальщики Якутии готовятся к предстоящему отопительному сезону
На эти цели необходимо 29 миллиардов рублей
Из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду получили 25.Фото: ЯСИА
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К предстоящему отопительному сезону в Якутии необходимо подготовить больше тысячи котельных. Общий объем средств, направленных на эти цели, - 29 миллиардов рублей.
К предстоящему отопительному сезону предстоит подготовить 1 189 котельных, 3850,5 км тепловых сетей, 1 410,3 км водопроводных сетей, 752,5 км канализационных сетей, 29 504,25 км линий электропередач и 144 ДЭС.
Из 542 348 тонн топлива для котельных уже доставлено 183 784 тонн. Из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду получили 25.
ИСТОЧНИК KP.RU