2019-07-24T04:37:45+03:00
Звезды

"Желанный голубой берег мой": спектакль, изменивший якутский театр

Самый известный, титулованный и любимый зрителями спектакль живет на сцене вот уже 37 лет
Нинель ГУСЕВА
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"Крестные отцы" спектакля Ефим Степанов, Герасим Васильев, Андрей Борисов, Симон Федоров и Геннадий Сотников."Крестные отцы" спектакля Ефим Степанов, Герасим Васильев, Андрей Борисов, Симон Федоров и Геннадий Сотников.
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"Желанный берег" - поразительная история о любви к жизни, о самопожертвовании ради будущего, рассказанная сквозь сюжет о четырех охотниках нивхах, заблудившихся в тумане, в море… Весь спектакль они вчетвером находятся в одной лодке, говорят, вспоминают, проживают жизнь…

Историю из жизни нивхов рассказал киргиз, причем на русском языке. Спектакль поставили якутский режиссер и русский художник, музыку написал еврей, а на Государственную премию выдвинули грузины. В истории советского театра такого больше не было, как и того, чтобы Госпремия СССР была присуждена дипломной работе студента. Это первый и единственный случай.

На нем выросли несколько поколений якутских зрителей и якутских актеров, для многих их которых он стал трамплином в профессию.

Все о самом известном и любимом зрителями якутском спектакле, который живет на сцене вот уже 37 лет, - на сайте ЯСИА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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