"Желанный голубой берег мой": спектакль, изменивший якутский театр
"Желанный берег" - поразительная история о любви к жизни, о самопожертвовании ради будущего, рассказанная сквозь сюжет о четырех охотниках нивхах, заблудившихся в тумане, в море… Весь спектакль они вчетвером находятся в одной лодке, говорят, вспоминают, проживают жизнь…
Историю из жизни нивхов рассказал киргиз, причем на русском языке. Спектакль поставили якутский режиссер и русский художник, музыку написал еврей, а на Государственную премию выдвинули грузины. В истории советского театра такого больше не было, как и того, чтобы Госпремия СССР была присуждена дипломной работе студента. Это первый и единственный случай.
На нем выросли несколько поколений якутских зрителей и якутских актеров, для многих их которых он стал трамплином в профессию.
Все о самом известном и любимом зрителями якутском спектакле, который живет на сцене вот уже 37 лет, - на сайте ЯСИА.
ИСТОЧНИК KP.RU