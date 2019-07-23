2019-07-23T08:52:31+03:00
Общество

Конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена

Изменения в маршруте связаны с ремонтом дорог
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Новая конечка - "Дачи".Новая конечка - "Дачи".
Изменить размер текста:

С понедельника 21 июля конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена. Это связано с введением временного ограничения движения транспортных средств по Хатынг-Юряхскому шоссе из-за ремонта дорог.

Конечная остановка «2-я дамба» со стороны порта переносится на остановку «Дачи». В сторону Сайсар автобусы будут отъезжать со «2-й дамбы» без изменений.

Временные конечные остановки маршрута №25 будут расположены согласно представленной схеме:

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Лексус» против «Пробокса»: в ДТП в Мегино-Кангаласском районе пострадали четверо, в том числе 10-месячный ребёнок
За сутки на территории Якутии возникло еще 4 лесных пожара
Участок трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии размыло в трех местах
Вилюйский улов «всколыхнул» интернет: минэкологии Якутии проверяет, откуда взялась «дефективная» рыба
Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram
Станция Нижний Бестях открывается для выполнения грузовых и пассажирских операций
Как получить разрешение на охоту в Якутии?
Афанасий Владимиров: «Только так можно добиться реальных результатов»
ЖКХ Якутии: Жиганский район обеспечили углем на год вперед
Якутянка Саяна Егорова прошла обучение у лучшего танцовщика столетия
В Якутии из-за снегопада размыло участок автодороги Кюбюмэ - Томтор
Местами дожди: прогноз погоды в Якутии на ближайшие дни
Больше всего потребительских микрозаймов на Дальнем Востоке берут якутяне
«Точка роста» и «IT-куб»: Якутия выиграла федеральную субсидию на развитие образования