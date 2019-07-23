Конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена
Изменения в маршруте связаны с ремонтом дорог
Новая конечка - "Дачи".
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С понедельника 21 июля конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена. Это связано с введением временного ограничения движения транспортных средств по Хатынг-Юряхскому шоссе из-за ремонта дорог.
Конечная остановка «2-я дамба» со стороны порта переносится на остановку «Дачи». В сторону Сайсар автобусы будут отъезжать со «2-й дамбы» без изменений.
Временные конечные остановки маршрута №25 будут расположены согласно представленной схеме:
ИСТОЧНИК KP.RU