СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-23T08:52:31+03:00

Изменения в маршруте связаны с ремонтом дорог

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С понедельника 21 июля конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена. Это связано с введением временного ограничения движения транспортных средств по Хатынг-Юряхскому шоссе из-за ремонта дорог.

Конечная остановка «2-я дамба» со стороны порта переносится на остановку «Дачи». В сторону Сайсар автобусы будут отъезжать со «2-й дамбы» без изменений.

Временные конечные остановки маршрута №25 будут расположены согласно представленной схеме:

ИСТОЧНИК KP.RU