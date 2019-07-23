2019-07-23T06:58:25+03:00
Общество

Участок трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии размыло в трех местах

Движение автотранспорта временно приостановлено
Нинель ГУСЕВА
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Восстановление дорожного полотна начнут после спада воды.Восстановление дорожного полотна начнут после спада воды.
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В Оймяконском районе республики из-за непогоды и обильных осадков в трех местах размыло трассу «Колыма».

Для предупреждения возникновения ЧС движение всех транспортных средств на 727 км автодороги временно приостановлено. Соответствующий приказ подписал глава республиканского управления автомобильных дорог Семен Филиппов.

По словам сотрудников ведомства, на трех участках трассы образовались большие разливы. На участок выехала бригада дорожников, которые приступят к восстановлению дорожного полотна после спада воды.

Будут установлены знаки, запрещающие проезд, и начнутся работы по закрытию промоин, сообщает пресс-служба минтранса Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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