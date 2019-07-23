Вилюйский улов «всколыхнул» интернет: минэкологии Якутии проверяет, откуда взялась «дефективная» рыба

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-23T06:36:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Минэкологии Якутии отреагировал на видео с «дефективной» рыбой, который активно распространяется в месcенджерах и соцсетях. В водоеме рядом с селом Тылгыны Вилюйского района выловили карася с деформацией верхней челюсти и плотву с розоватыми язвами.

Как сообщается на сайте ведомства, наиболее вероятно, что карась на стадии эмбрионального развития подвергся механическому воздействию, из-за которого произошла деформация рта рыбы.

Для естественных популяций плотвы характерны биологические заболевания (различные язвы, грибки, опухоли, вызываемые паразитами), которые для человека не опасны. В природе у рыб наблюдаются различные отклонения от нормы, частота которых обычно невелика – их можно рассматривать как разовое явление.

Минэкологии республики направило соответствующие запросы в якутский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и в администрацию Тылгынинского наслега Вилюйского района. Для выявления причин заболевания необходимо провести ряд лабораторных исследований «дефективной» рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU