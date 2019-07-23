2019-07-23T06:36:24+03:00
Экономика

Вилюйский улов «всколыхнул» интернет: минэкологии Якутии проверяет, откуда взялась «дефективная» рыба

Для выявления причин заболевания необходимы лабораторные исследования
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Рыбаки поймали "странную" рыбу.Рыбаки поймали "странную" рыбу.
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Минэкологии Якутии отреагировал на видео с «дефективной» рыбой, который активно распространяется в месcенджерах и соцсетях. В водоеме рядом с селом Тылгыны Вилюйского района выловили карася с деформацией верхней челюсти и плотву с розоватыми язвами.

Как сообщается на сайте ведомства, наиболее вероятно, что карась на стадии эмбрионального развития подвергся механическому воздействию, из-за которого произошла деформация рта рыбы.

Для естественных популяций плотвы характерны биологические заболевания (различные язвы, грибки, опухоли, вызываемые паразитами), которые для человека не опасны. В природе у рыб наблюдаются различные отклонения от нормы, частота которых обычно невелика – их можно рассматривать как разовое явление.

Минэкологии республики направило соответствующие запросы в якутский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и в администрацию Тылгынинского наслега Вилюйского района. Для выявления причин заболевания необходимо провести ряд лабораторных исследований «дефективной» рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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