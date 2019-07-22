«Точка роста» и «IT-куб»: Якутия выиграла федеральную субсидию на развитие образования

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-22T09:51:38+03:00

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По итогам конкурсного отбора Якутия вошла в число регионов РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование».

Из восьми заявок республики на реализацию мероприятий по развитию образования удовлетворили семь: на обновление материально-технической базы, поддержку детей с ограниченными возможностями, внедрение модели цифровой образовательной среды, создание центров цифрового образования, выявления и поддержки одаренных детей, мобильных технопарков «Кванториум», разработку и внедрение в системе среднего профобразования новых образовательных технологий. Одним из критериев отбора было осуществление софинансирования из бюджета региона.

В 2020 году в рамках проекта «Современная школа» в Якутии будут созданы 42 образовательных центра «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-куб» и 2 общеобразовательные организации, осуществляющие деятельность только по адаптированным программам. В 102 образовательных учреждениях будет обновлена материально-техническая база.

ИСТОЧНИК KP.RU