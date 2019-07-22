2019-07-22T08:36:53+03:00
Общество

На паромных переправах через Лену заработали 12 камер наблюдения

Нововведение позволит автомобилистам «сэкономить» время и нервы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Камеры могут работать вплоть до -40°C.Камеры могут работать вплоть до -40°C.
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На паромных переправах через Лену заработали 12 камер наблюдения. Жители и гости Якутии могут следить за ситуацией на причалах в режиме онлайн с любого устройства, подключенного к интернету.

Камеры круглые сутки предоставляют видео в максимальном разрешении – 2688 x 1520 с частотой 20 кадров в секунду. Специальный корпус позволяет видеокамерам работать в условиях низкой температуры, вплоть до -40°C.

Для подключения и стабильной работы видеокамер специалисты «Ростелекома» провели волоконно-оптическую линию связи на переправу микрорайона Даркылах в Якутске и кабель витой пары в Нижний Бестях. Всего установлено двенадцать камер — десять из них на пирсе столицы и две на речной пристани на противоположном берегу Лены.

Работают мобильные приложения «Умный паром» и Best Parom, где отображается вся информация по тарифам, расписанию и текущей ситуации на причалах.

Как сообщил ЯСИА директор «Сахателекома» Константин Войтеховский, в ближайшее время функционал камер будет расширен за счет сервиса видеоаналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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