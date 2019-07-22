В Якутске собирают деньги на бюст Володи Губина

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-22T07:39:13+03:00

Инициаторы акции хотят, чтобы якутяне помнили о подвиге юноше и о том, каким он был.

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В Губинском округе Якутска стартовал благотворительный сбор средств на установку бюста Володи Губина. Инициаторы акции хотят, чтобы якутяне помнили о подвиге юноше и о том, каким он был.

Субсидия на строительство бюста выделена общественному совету Губинского округа по программе поддержки местных инициатив. Одно из условий конкурса – финансовый вклад общественности, для чего и объявлен сбор средств.

8 октября 1964 года начальник планового отдела управления Ленского бассейнового управления путей Володя Губин ценой своей жизни спас четверых детей. В тот вечер на озере у его дома катались «паровозиком» дети, и лёд под ними проломился. Володя вытащил из воды школьников, но выплыть сам не смог.

Сегодня имя Володи Губина носят теплоход Ленского бассейнового управления, улица, на которой он жил, и один из округов Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU