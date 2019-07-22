2019-07-22T06:32:17+03:00
Происшествия

В пригороде Якутска пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП

7-летний ребенок получил компрессионный перелом позвоночника
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
В момент аварии в салоне иномарки находились двое взрослых и трое детей 7, 8 и 12 лет.В момент аварии в салоне иномарки находились двое взрослых и трое детей 7, 8 и 12 лет.
Изменить размер текста:

В микрорайоне Марха пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП. Авария произошла ночью 21 июля на ул. Строда.

По информации столичного ГИБДД, женщина-водитель «Тойоты Калдина» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Тойотой Карина» под управлением 63-летнего водителя.

В момент ДТП в салоне «Калдины» находились двое взрослых и трое детей 7, 8 и 12 лет, которые не были пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств. В результате аварии 7-летний мальчик, сидевший на заднем пассажирском сидении, попал в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Пассажир-мужчина отделался сотрясением мозга и ушибами.

Медосвидетельствование выявило у виновницы ДТП факт употребления алкоголя - результат анализа составил 0,686 мг/л.

В отношении автоледи составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии тушат 13 лесных пожаров
На паромных переправах через Лену заработали 12 камер наблюдения
В Якутске собирают деньги на бюст Володи Губина
Якутянка Нонна Миронова стала мастером спорта России по стендовой стрельбе
В Нерюнгри сторож дважды «обчистил» кассу станции техобслуживания, где работал
Спикер Якутской гордумы вывез с Сайсарского округа брошенную технику
Якутянка Алёна Дмитриева – чемпионка Европы по волейболу сидя
На участке от Тынды в направлении Якутска обновят более 100 км трассы «Лена»
С начала июля в Якутске за пьяную езду задержаны 178 водителей
У самолета SSJ-100 авиакомпании «Якутия», который следовал из Южной Кореи, в воздухе треснуло лобовое стекло
«Якутскэкосети» оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
В одном из районов Якутии пьяная ссора строителей закончилась поножовщиной
В 2020 году городских пляжей в Якутске станет больше
Памяти «генерала»: в Якутске увековечили имя Тараса Гавриловича Десяткина
Здание Международной арктической школы сдадут в эксплуатацию до конца года
В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал
Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019
В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара