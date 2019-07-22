В пригороде Якутска пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-22T06:32:17+03:00

В момент аварии в салоне иномарки находились двое взрослых и трое детей 7, 8 и 12 лет.

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В микрорайоне Марха пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП. Авария произошла ночью 21 июля на ул. Строда.

По информации столичного ГИБДД, женщина-водитель «Тойоты Калдина» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Тойотой Карина» под управлением 63-летнего водителя.

В момент ДТП в салоне «Калдины» находились двое взрослых и трое детей 7, 8 и 12 лет, которые не были пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств. В результате аварии 7-летний мальчик, сидевший на заднем пассажирском сидении, попал в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Пассажир-мужчина отделался сотрясением мозга и ушибами.

Медосвидетельствование выявило у виновницы ДТП факт употребления алкоголя - результат анализа составил 0,686 мг/л.

В отношении автоледи составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU