В пригороде Якутска пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП
В микрорайоне Марха пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП. Авария произошла ночью 21 июля на ул. Строда.
По информации столичного ГИБДД, женщина-водитель «Тойоты Калдина» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Тойотой Карина» под управлением 63-летнего водителя.
В момент ДТП в салоне «Калдины» находились двое взрослых и трое детей 7, 8 и 12 лет, которые не были пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств. В результате аварии 7-летний мальчик, сидевший на заднем пассажирском сидении, попал в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Пассажир-мужчина отделался сотрясением мозга и ушибами.
Медосвидетельствование выявило у виновницы ДТП факт употребления алкоголя - результат анализа составил 0,686 мг/л.
В отношении автоледи составлены административные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU