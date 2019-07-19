Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей
Ученые из якутского института биологических проблем криолитозоны СО РАН планируют снабдить 85 лебедей и гусей GPS-трекерами, чтобы изучить их миграцию из Арктики в Китай. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории зоологических исследований Инга Бысыкатова:
– Планируем выехать в Аллаиховский и Булунский районы с целью изучения особенностей сезонных миграций гуменников и белолобых гусей, тундровых лебедей и лебедей-кликунов. Также изучим места транзитных остановок и экологических русел пролета этих птиц. Для этого планируем установить порядка 85 GPS-трекеров", - отметила учёный.
Она пояснила, что эти птицы гнездятся и выводят потомство на севере Якутии в дельте реки Лены и в побережье Восточно-Сибирского моря, а на зимовье вылетают в Китай. Глобальное изменение климата влияет на миграционную стратегию взрослых и молодых птиц.
Исследования проводятся в сотрудничестве с коллегами из Китайской академии наук.
ИСТОЧНИК KP.RU