2019-07-19T04:29:57+03:00
Наука

Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей

Результаты исследований позволят принять лучшие меры по защите редких видов
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Слежка за пернатыми началась.Слежка за пернатыми началась.
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Ученые из якутского института биологических проблем криолитозоны СО РАН планируют снабдить 85 лебедей и гусей GPS-трекерами, чтобы изучить их миграцию из Арктики в Китай. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории зоологических исследований Инга Бысыкатова:

– Планируем выехать в Аллаиховский и Булунский районы с целью изучения особенностей сезонных миграций гуменников и белолобых гусей, тундровых лебедей и лебедей-кликунов. Также изучим места транзитных остановок и экологических русел пролета этих птиц. Для этого планируем установить порядка 85 GPS-трекеров", - отметила учёный.

Она пояснила, что эти птицы гнездятся и выводят потомство на севере Якутии в дельте реки Лены и в побережье Восточно-Сибирского моря, а на зимовье вылетают в Китай. Глобальное изменение климата влияет на миграционную стратегию взрослых и молодых птиц.

Исследования проводятся в сотрудничестве с коллегами из Китайской академии наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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