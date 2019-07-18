Выпускница СВФУ стала обладательницей образовательного гранта Fullbright

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-18T09:38:00+03:00

На получение гранта в три этапа у девушки ушло около года.

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Выпускница Северо-восточного федерального университета Кюнняй Иннокентьева стала обладателем международной стипендии Fullbright. Эта международная программа - одна из самых престижных во всем мире.

Кюнняй Иннокентьева будет преподавать русский язык студентам университета Mercyhurst University в Пенсильвании. В программу гранта, на получение которого ушло около года, входит оплата обучения в США, стипендии, перелетов и проживания, сообщается на сайте СВФУ.

Фулбрайт ищет настоящих лидеров. Каждый год за эту стипендию борются около пятисот человек, и только 40 из них становятся финалистами.

Программа Фулбрайта — крупнейшая из финансируемых правительством США международных обменных программ в области образования, основанная в 1946 году для укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU