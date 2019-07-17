2019-07-17T12:22:08+03:00
Общество

Впервые в Якутии людей с ограниченными возможностями здоровья будут учить дайвингу

Клуб аквалангистов «Северный скат» откроет свои двери для инвалидов
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Парадайвинг - новый вид реабилитации в республикеПарадайвинг - новый вид реабилитации в республике
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Спортивный клуб аквалангистов «Северный скат» из Мирного выиграл республиканский грант в 250 тысяч рублей на обучение дайвингу людей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение будет проходить в бассейне, впоследствии возможны погружения в открытых водоемах.

Идея обучения дайвингу людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, ампутацией конечностей родилась у Натальи Кудриной после семейной трагедии.

— Моя дочь Мария, занимавшаяся дайвингом, пять лет назад получила серьезную травму шейного отдела позвоночника. Ей тогда был 21 год. Мы активно занимались ее реабилитацией, в том числе на воде. Добились больших успехов — Мария неоднократно участвовала в соревнованиях по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Якутии и России, занимала призовые места. И появилась идея: а если попробовать дайвинг? Немного волновались, но все прошло очень хорошо, - рассказала тренер News.Ykt.Ru.

В прошлом году тренеры съездили в Крым, где развит парадайвизм, для обмена опытом. Обычно обучение азам дайвинга начинается с 13 лет. Для людей с инвалидностью каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Занятия в воде обеспечат не только медицинскую, но и психоэмоциональную реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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