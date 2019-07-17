В Якутске задержали 35-летнего мужчину, который «облегчил» теплотрассу в районе улицы Билибина

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-17T11:04:28+03:00

Стоимость похищенных металлических труб – около ста тысяч рублей

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В Якутске задержали 35-летнего мужчину, который похитил металлические трубы с участка теплотрассы в районе улицы Билибина. Сумма ущерба составила около ста тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого установили и задержали сотрудники угрозыска. Как выяснилось, чтобы вывезти похищенное на своем авто, мужчине пришлось разрезать трубы на части специальным оборудованием. Часть похищенного он успел сдать в пункт приема цветмета, остальное изъято.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за кражу – лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU