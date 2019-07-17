103 многоквартирных дома в Якутске остались без газа
В большинстве из них ремонт газового оборудования провели за счет средств собственников
Нормативный срок эксплуатации внутридомового газового оборудования истек в 642 многоквартирных домах Якутска.Фото: ЯСИА
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В 642 многоквартирных домах Якутска истек нормативный срок эксплуатации внутридомового газового оборудования. 336 из них – деревянные, 306 - каменные, в том числе 69 многоквартирных домов, признанных аварийными.
По состоянию на 16 июля от газоснабжения отключено 103 многоквартирных дома, в том числе 3 каменных.
За счет средств собственников подрядчики провели ремонт газового оборудования в 86 домах.
ИСТОЧНИК KP.RU