103 многоквартирных дома в Якутске остались без газа

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-17T10:42:28+03:00

В большинстве из них ремонт газового оборудования провели за счет средств собственников

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В 642 многоквартирных домах Якутска истек нормативный срок эксплуатации внутридомового газового оборудования. 336 из них – деревянные, 306 - каменные, в том числе 69 многоквартирных домов, признанных аварийными.

По состоянию на 16 июля от газоснабжения отключено 103 многоквартирных дома, в том числе 3 каменных.

За счет средств собственников подрядчики провели ремонт газового оборудования в 86 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU