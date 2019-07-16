«Этнопарку быть»: к 100-летию ЯАССР в столице республики появится «якутская деревня»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-16T12:22:39+03:00

Планируется, что «якутская деревня» примет первых посетителей в 2022 году.

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К 100-летию ЯАССР в столице республики появится «якутская деревня». Авторами концепции стали журналист Евгения Гурулева, председатель Русской общины Александр Подголов и член эвенкийской родовой общины «Морсо» Роман Калитин. Не раз поднимал вопрос создания подобного объекта на территории Якутска и глава республики Айсен Николаев.

Национальная деревня народов Якутии будет представлять собой музей под открытым небом, который даст возможность познакомиться с национальными традициями и обычаями. Подобные этнографические комплексы успешно работают в Оренбургской и Саратовской областях, Ижевске, Сочи.

В состав этнопарка войдут музеи, библиотеки с литературой на родном языке, кафе и рестораны национальной кухни, офисы национально-культурных центров. Здесь также будут проходить фестивали, ярмарки и конкурсы, народные гуляния.

Предполагается, что «якутская деревня» примет первых посетителей в 2022 году и станет одним из элементов культурно-образовательного парка на территории квартала «Радиоцентр».

ИСТОЧНИК KP.RU