В день семьи, любви и верности в Перинатальном центре Якутска родились 7 мальчиков и 8 девочек
Торжественная выписка новорожденных прошла 12 июля
Новоиспеченным родителям вручили первые документы малышей – свидетельства о рождении.
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В день семьи, любви и верности в Перинатальном центре Якутска родились 15 малышей – 7 мальчиков и 8 девочек. Торжественная выписка новорожденных прошла 12 июля.
Новоиспеченным родителям вручили первые государственные документы малышей – свидетельства о рождении.
Главный специалист отдела республиканского управления Сулгунда Дегтярева поздравила всех присутствующих с радостным событием и пожелала им здоровья и семейного счастья.
ИСТОЧНИК KP.RU