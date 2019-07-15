В день семьи, любви и верности в Перинатальном центре Якутска родились 7 мальчиков и 8 девочек

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-15T10:35:02+03:00

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В день семьи, любви и верности в Перинатальном центре Якутска родились 15 малышей – 7 мальчиков и 8 девочек. Торжественная выписка новорожденных прошла 12 июля.

Новоиспеченным родителям вручили первые государственные документы малышей – свидетельства о рождении.

Главный специалист отдела республиканского управления Сулгунда Дегтярева поздравила всех присутствующих с радостным событием и пожелала им здоровья и семейного счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU