В Сунтарском районе могут появиться лесные бизоны

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-12T08:53:29+03:00

В случае, если проект получит зеленый свет, в Сунтарский район направят первую партию телят. Фото: ЯСИА.

В этом году будет произведена разведка природных условий района

Изменить размер текста: A A

В Сунтарском районе ведётся работа по изучению местности на предмет возможного выпуска лесных бизонов в естественную среду обитания, сообщает ЯСИА.

Как рассказал ЯСИА начальник Управления биологических ресурсов ДБР Роман Сметанин, проект по реакклиматизации бизонов в Сунтарском районе рассчитан на три года. В этом году будет проведена разведка – специалисты оценят природные условия, кормовую базу в предполагаемом месте обитания и проведут оценку воздействия на окружающую среду.

В случае, если проект получит зеленый свет, в Сунтарский район направят первую партию телят.

- Первый год они будут находится в пункте передержки, который должна построить администрация района. Только после этого они будут отпущены на свободу. Затем в течение нескольких лет популяция будет отслеживаться, — говорит он.

Напомним, проект по восстановлению естественно-исторического ареала лесного бизона реализуется в Якутии с 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU