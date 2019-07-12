2019-07-12T06:05:27+03:00
Происшествия

Телевизионные экстрасенсы выманили у пенсионерки из Якутии более миллиона рублей

Пострадавшая с их помощью хотела вылечить алкогольную зависимость сыновей
Мария Удовкина
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Мошенники общались с женщиной на протяжении двух месяцев.Мошенники общались с женщиной на протяжении двух месяцев.Фото: Архив "КП"
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Пострадавшая пенсионерка увидела по одному из кабельных каналов рекламу об оказании экстрасенсорных услуг для лечения болезней и решила, что данный специалист сможет помочь её сыновьям избавиться от алкогольной зависимости.

Пожилая женщина позвонила по указанному номеру телефона, чтобы узнать подробности об услуге. Ей ответили, что «помощь» является платной, и для начала нужно перевести на их счет 24 тысячи рублей, что она и сделала.

В тот же день с ней связались якобы «церковные работники» и объяснили, что для «лечения» ей нужно носить в течение 40 дней специальный амулет, а затем его нужно отдать сыновьям. Затем аферисты по телефону убедили пенсионерку в том, что необходим следующий сеанс «лечения», за который также надо было заплатить. Таким образом, мошенники общались с женщиной на протяжении двух месяцев и выманили у неё более одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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