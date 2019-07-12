В Олекминске уже начали подготовку к Ысыаху Олонхо-2020
Глава Якутии Айсен Николаев 11 июля посетил территорию строительства ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото – Солнечная долина» под Олекминском. Здесь в следующем году пройдет республиканский Ысыах Олонхо.
Комплекс расположен в живописной местности Нагорный-Энгельса. Место выбрано неслучайно. Во-первых, отсюда открывается вид на одну из красивейших долин реки Лены – Аанньаах. Во-вторых, местность находится недалеко от города и имеет удобную транспортную схему.
- В этом году начали строительство трибун и уже провели Ысыах. Трибуны рассчитаны на три тысячи мест. Также построили ритуально-обрядовые объекты для встречи солнца и коновязь Тойон Сэргэ. Он сделан из 166-летней лиственницы, в обхвате снизу составляет метр. Это наша гордость, такого нигде нет в Якутии, — рассказала главный архитектор района Нина Бельчусова.
Отметим, что Ысыах Олонхо в 2020 году пройдет 14-й в раз. Ранее национальный праздник, посвященный героическому эпосу, прошел в Намском улусе.
ИСТОЧНИК KP.RU