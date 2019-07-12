2019-07-12T05:39:05+03:00
Общество

В Олекминске уже начали подготовку к Ысыаху Олонхо-2020

В этом году начали строительство трибун для зрителей
Мария Удовкина
Поделиться:
В 2020 году Ысыах пройдет в комплексе «Аанньаах хочото – Солнечная долина» под Олекминском.В 2020 году Ысыах пройдет в комплексе «Аанньаах хочото – Солнечная долина» под Олекминском.
Изменить размер текста:

Глава Якутии Айсен Николаев 11 июля посетил территорию строительства ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото – Солнечная долина» под Олекминском. Здесь в следующем году пройдет республиканский Ысыах Олонхо.

Комплекс расположен в живописной местности Нагорный-Энгельса. Место выбрано неслучайно. Во-первых, отсюда открывается вид на одну из красивейших долин реки Лены – Аанньаах. Во-вторых, местность находится недалеко от города и имеет удобную транспортную схему.

- В этом году начали строительство трибун и уже провели Ысыах. Трибуны рассчитаны на три тысячи мест. Также построили ритуально-обрядовые объекты для встречи солнца и коновязь Тойон Сэргэ. Он сделан из 166-летней лиственницы, в обхвате снизу составляет метр. Это наша гордость, такого нигде нет в Якутии, — рассказала главный архитектор района Нина Бельчусова.

Отметим, что Ысыах Олонхо в 2020 году пройдет 14-й в раз. Ранее национальный праздник, посвященный героическому эпосу, прошел в Намском улусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
Внимание, энергия: Алданские энергетики подарили детям праздник лета
В доме на улице Чайковского жильцы второй месяц живут без электричества и горячей воды
В Олекминске построят новое здание Центра творческого развития школьников
В пятницу, 12 июня, воздух в Якутске прогреется до +31°
В Якутии тушат семь лесных пожаров
Московский журналист побывал на Верхней Колыме для изучения климата
Льготную ипотеку под 2% начнут выдавать жителям ДФО до конца года
Якутия вошла в Топ-20 регионов России по инвестиционной активности
Виталий Чикачев назначен гендиректором ЖКХ Якутии
В Якутии водитель грузовика дважды попал в сводку ДТП
В Якутии будут действовать мобильные бригады для оказания медицинских и социальных услуг
Сотрудники ГИМС провели рейд по несанкционированным местам купания в Якутске
В Якутии невезучий злоумышленник проиграл все похищенные деньги на спортивных ставках
В Губинском округе отремонтируют 32 детские площадки за счет муниципального бюджета
Дождь с грозой: прогноз погоды в Якутске на 11 июля
«Гордость Якутии»: Победителем в номинации «Предприниматель» стал Михаил Охлопков
Сардана Авксентьева лично выявила земельное нарушение
В Якутию для изучения инвестпроектов прибыла делегация из Японии
В Новосибирске задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске
В Якутии действуют 4 лесных пожара
В Якутске изменится схема движения шести маршрутных автобусов
Жителям Якутска расскажут, как идет ремонт городских дорог
Месть бывшей: в Якутии мужчина украл и продал машину экс-супруги