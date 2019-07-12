В доме на улице Чайковского жильцы второй месяц живут без электричества и горячей воды

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-12T03:58:39+03:00

Напомним, что в 2017 году дом был признан аварийным.

В мае там произошел пожар, а восстановительные работы до сих пор не начались

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11 июля Владимир Федоров посетил многоквартирный дом № 30/2 на улице Чайковского, где после пожара 16 мая, жильцы до сих пор живут без электричества и горячей воды.

Управляющая компания «Юнион» сообщила, что большая часть подъезда выгорела. Сегодня было принято решение установить электрические автоматы, на временной основе, пока будут вестись работы по восстановлению.

Владимир Федоров отметил, что два месяца назад совместно с управляющей компанией было принято решение оборудовать электрическим автоматом второй этаж деревянного многоквартирного дома.

- Мы же с вами после пожара договорились в короткие сроки подключить электроэнергию. Вы должны были людям подвести электричество. Я тогда предупредил всех о том, кто за что будет отвечать. Я один не могу контролировать все дома города, которых, таких же больше тысячи, - обратился к главе округа и представителям управляющей компании Владимир Федоров.

Напомним, что в 2017 году дом был признан аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU