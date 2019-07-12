2019-07-12T03:58:39+03:00
Общество

В доме на улице Чайковского жильцы второй месяц живут без электричества и горячей воды

В мае там произошел пожар, а восстановительные работы до сих пор не начались
Мария Удовкина
Поделиться:
Напомним, что в 2017 году дом был признан аварийным.Напомним, что в 2017 году дом был признан аварийным.
Изменить размер текста:

11 июля Владимир Федоров посетил многоквартирный дом № 30/2 на улице Чайковского, где после пожара 16 мая, жильцы до сих пор живут без электричества и горячей воды.

Управляющая компания «Юнион» сообщила, что большая часть подъезда выгорела. Сегодня было принято решение установить электрические автоматы, на временной основе, пока будут вестись работы по восстановлению.

Владимир Федоров отметил, что два месяца назад совместно с управляющей компанией было принято решение оборудовать электрическим автоматом второй этаж деревянного многоквартирного дома.

- Мы же с вами после пожара договорились в короткие сроки подключить электроэнергию. Вы должны были людям подвести электричество. Я тогда предупредил всех о том, кто за что будет отвечать. Я один не могу контролировать все дома города, которых, таких же больше тысячи, - обратился к главе округа и представителям управляющей компании Владимир Федоров.

Напомним, что в 2017 году дом был признан аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Олекминске уже начали подготовку к Ысыаху Олонхо-2020
В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
Внимание, энергия: Алданские энергетики подарили детям праздник лета
В Олекминске построят новое здание Центра творческого развития школьников
В пятницу, 12 июня, воздух в Якутске прогреется до +31°
В Якутии тушат семь лесных пожаров
Московский журналист побывал на Верхней Колыме для изучения климата
Льготную ипотеку под 2% начнут выдавать жителям ДФО до конца года
Якутия вошла в Топ-20 регионов России по инвестиционной активности
Виталий Чикачев назначен гендиректором ЖКХ Якутии
В Якутии водитель грузовика дважды попал в сводку ДТП
В Якутии будут действовать мобильные бригады для оказания медицинских и социальных услуг
Сотрудники ГИМС провели рейд по несанкционированным местам купания в Якутске
В Якутии невезучий злоумышленник проиграл все похищенные деньги на спортивных ставках
В Губинском округе отремонтируют 32 детские площадки за счет муниципального бюджета
Дождь с грозой: прогноз погоды в Якутске на 11 июля
«Гордость Якутии»: Победителем в номинации «Предприниматель» стал Михаил Охлопков
Сардана Авксентьева лично выявила земельное нарушение
В Якутию для изучения инвестпроектов прибыла делегация из Японии
В Новосибирске задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске
В Якутии действуют 4 лесных пожара
В Якутске изменится схема движения шести маршрутных автобусов
Жителям Якутска расскажут, как идет ремонт городских дорог
Месть бывшей: в Якутии мужчина украл и продал машину экс-супруги