2019-07-11T09:40:41+03:00
Происшествия

В Якутии водитель грузовика дважды попал в сводку ДТП

Ранее этот же автомобиль врезался в 4 машины на парковке
Мария Удовкина
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Причиной ДТП по словам водителя стал мокрый асфальт.Причиной ДТП по словам водителя стал мокрый асфальт.
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10 июля на дороге «Колыма» 40-летний водитель грузовика «Сканиа Р340» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. По словам водителя, скорость в момент аварии составляла 25-30 км/ч, а причиной ДТП стал мокрый асфальт.

В результате мужчина не пострадал, в салоне находился один, был трезв и, с его слов, был пристегнут ремнем безопасности.

Днем ранее тот же автомобиль фигурировал в сводке дорожных происшествий в Мегино-Кангаласском районе: большегруз, по словам водителя, поставленный на «ручник», начал самопроизвольное движение и «собрал» 4 автомобиля на парковке возле торгового центра в Нижнем Бестяхе. Здесь также обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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