2019-07-11T04:31:49+03:00
Общество

Сотрудники ГИМС провели рейд по несанкционированным местам купания в Якутске

Они побывали на 203 микрорайоне и на местности Петуховка
Мария Удовкина
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Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности, отдыхающих на «диких» пляжах меньше не становится.Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности, отдыхающих на «диких» пляжах меньше не становится.
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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам в рамках месячника безопасности на водных объектах провели рейд по несанкционированным местам купания. Они побывали на 203 микрорайоне и на местности Петуховка в Якутске.

Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности, отдыхающих на «диких» пляжах меньше не становится. Горожан не останавливают ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие спасателей и медиков.

В ходе рейда велись индивидуальные беседы по правилам поведения во время отдыха у воды, были подробно разъяснены действия в случае обнаружения детей без сопровождения взрослых, распространены листовки по мерам безопасности на водных объектах и о запрете купания в некоторых местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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